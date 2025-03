Thesocialpost.it - Drammatico incidente a Gravere, muore un motociclista di 25 anni: Simone Lazzarotto

Un tragicosi è verificato nel pomeriggio di domenica 2 marzo sulla strada statale 24, nei pressi di. A perdere la vita è stato un giovanedi 25, residente a Givoletto.La dinamica dell’Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri della Compagnia di Susa, la moto, un’Aprilia, stava percorrendo la strada in discesa quando, nell’affrontare una curva, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. L’impatto con un’auto che procedeva nella direzione opposta è stato inevitabile.I soccorsiL’allarme è stato lanciato immediatamente dagli altri motociclisti che viaggiavano insieme alla vittima. Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i sanitari del 118, ma per il giovane centauro non c’era più nulla da fare.