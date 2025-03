Thesocialpost.it - Drammatico frontale tra due camion: morti e feriti

Incidente Mortale ad Arzignano: Scontrotra DueTragedia questa mattina, lunedì 3 marzo, ad Arzignano, dove un violento incidente stradale ha provocato la morte di un autotrasportatore e il ferimento di un altro conducente. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 10 lungo la Provinciale 83, in via Chiampo, in un tratto rettilineo che conduce alla zona industriale, nei pressi di un distributore di benzina.La Dinamica dell’IncidenteSecondo le prime ricostruzioni, duesi sono scontrati frontalmente con un impatto devastante. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità, ma il tratto di strada dove è avvenuto lo schianto è noto per essere molto trafficato, specialmente nelle ore di punta del mattino.I Soccorsi e l’Intervento delle AutoritàSul posto sono subito intervenuti i sanitari del Suem, i vigili del fuoco e la polizia locale.