Tvplay.it - Dramma Milan, è tutto da rifare: il jolly per ripartire arriva dalla Juve, la mossa spiazza tutti

Leggi su Tvplay.it

Ilin stato di choc dopo la sconfitta con la Lazio. I rossoneri vogliono unprovenienteper.L’ennesima delusione di una stagione negativa che, salvo clamorose risalite, porterà all’esclusioneprossima edizione della Champions. Risveglio amaro per il, reducesconfitta patita ieri per mano della Lazio impostasi al 90esimo grazie al rigore siglato da Pedro. Per i rossoneri si tratta del terzo ko consecutivo in Serie A, dopo quelli contro il Torino ed il Bologna. Il quarto posto, occupatoLazio, dista ora 9 punti ma il gap potrebbe salire a 11 nel caso in cui lantus dovesse riuscire a battere stasera il Verona., èda: ilper, la– TvPlay.it (LaPresse)La formazione di Sergio Conceicao, da qui a maggio, proverà quindi a centrare almeno la qualificazione all’Europa League.