Iodonna.it - Doveva essere il suo anno, l'Oscar della rivincita su Hollywood. E invece? È andata così, con un sorriso tiratissimo che non riusciva a celare la delusione

Non sarebbe stata solo una statuetta, ma il riconoscimento a una carriera, a un talento, a una rinascita artistica. Demi Moore ci aveva creduto, e con lei un’intera fetta di. Dopo il trionfo ai Golden Globes e il premio ai SAG Awards, tutto sembrava scritto: il suo ruolo in The Substance era audace, viscerale, trasformativo. E, all’annuncio del vincitore dell’2025 per la miglior attrice, la realtà si è rivelata un’altra. Il premio è andato a Mikey Madison per Anora e ildi Demi Moore si è incrinato in un battito di ciglia, in un video che i social hgià reso virale.2025: i look più belli guarda le foto Un passato di etichette e pregiudiziDemi Moore non ha mai nascosto le difficoltà incontrate nel corsosua carriera.