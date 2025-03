Oasport.it - Dove vedere in tv Milano-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

La doppia sfida che vale una bella fetta di stagione è quella che schiude le porte della Final Four diper la Numia, che domani, martedì 4 marzo, affronta all’Allianz Cloud dil’di, formazione di punta del movimento turco.arriva a questa sfida dopo aver coronato la rincorsa al secondo posto ma anche aver perso le due finali disputate quest’anno, quella di Supercoppa e di Coppa Italia, contro la corazzata Conegliano, ma la squadra di Lavarini non si arrende: la voglia di alzare il primo trofeo della storia è tanta per la Veroe laè una delle due possibilità che restano quest’anno alle milanesi. In campionato la Numia ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate, mentre in, dopo aver chiuso al secondo posto il girone alle spalle del Vakifbank, le milanesi hanno eliminato con un doppio secco 3-0 le tedesche dello Schwerin.