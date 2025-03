Panorama.it - Dove vedere in streaming i film vincitori agli Oscar 2025

La notte deglisi è ufficialmente conclusa, e a dominare la scena è stato Anora di Sean Baker, che ha portato a casa ben cinque statuette, tra cui Migliore Miglior Regia. Alcuni dei titoli premiati sono già disponibili in, mentre altri sono ancora in programmazione nelle sale. Eccotrovarli. AnoraVincitore assoluto della serata con cinque premi – Miglior, Miglior Regia per Sean Baker, Miglior Attrice Protagonista per Mikey Madison, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Montaggio – Anora racconta la storia di una giovane escort di Brooklyn la cui vita prende una svolta inattesa quando incontra il figlio di un potente oligarca russo. Quella che sembra un'opportunità di riscatto si trasforma presto in un viaggio imprevedibile tra lusso, pericoli e scelte difficili.