Dove sono finite le armi e i soldi mandati all’Ucraina? Il Governo Usa ora indaga

“È giunto il momento di fare luce su cosa sia realmente accaduto ai centinaia di miliardi di dollari inviati in Ucraina.”. Questo tweet, firmato dal numero uno di Doge, Elon Musk, arriva a poche ore di distanza dal clamoroso scontro nello Studio Ovale tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, gettando ulteriori ombre sull’incertezza che ora avvolge il futuro degli aiuti americani. L’ex anchorman di Fox News, Tucker Carlson, ha accusato su X ildi Kiev di crimini gravi negli ultimi tre anni, come la vendita diamericane al mercato nero,a gruppi come Hamas e cartelli messicani, e addirittura di aver compiuto assassinii politici. Accuse pesantissime, probabilmente infarcite di informazioni non del tutto verificate e tutte da dimostrare, ma una cosa è certa: che non ci sia stato un grande controllo dei fondi destinatiin questi anni è un dato di fatto e lo dimostrano numerosi report ufficiali.