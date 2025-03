Sololaroma.it - Dovbyk moment, la Roma attende l’exploit: a Girona esplose in primavera

Il tempo per adagiarsi sugli allori davvero non c’è, visto che la settimana appena iniziata vedrà prima l’andata degli ottavi di Europa League con l’Athletic Club e poi la sfida all’Empoli, da giocare senza Mancini. Ciò che però sta facendo lamerita solo complimenti: 11 risultati utili consecutivi in campionato (8vittorie e 3 pareggi) ed una lotta ai piazzamenti europei pienamente riaperta, qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa. La rimonta sul Como vale ora, resa possibile dal gol del vantaggio di.E proprio dell’ucraino vogliamo parlare, tornato dopo tre gare senza minuti sulle gambe, complice il fastidio muscolare accusato, e subito decisivo per i suoi. Non esente da critiche l’exin questa stagione, impelagato in un adattamento non facile alla Serie A e gravato della poca pazienza di cui gode un attaccante pagato 36 milioni e chiamato a sostituire Lukaku, che per gol attesi è comunque dietro in questoo.