Sololaroma.it - Dortmund-Lille, il Pronostico di Champions: Borussia favorito, combo sbanca scommessa

Leggi su Sololaroma.it

La seconda vittoria consecutiva in Bundesliga e una difesa sempre più solida – appena 2 gol subiti nelle ultime 5 partite – sono segnali incoraggianti per unche cerca il passaggio del turno inLeague contro il.L’arrivo di Niko Kova? ha dato una svolta alla squadra, che con Sahin faticava a trovare il giusto equilibrio. Le recenti vittorie contro Union Berlino e St. Pauli hanno mostrato unpiù sicuro di sé, capace di chiudere le partite senza concedere rimonte agli avversari. In evidenza anche Serhou Guirassy, finalmente tornato ai livelli dello scorso anno a Stoccarda.Il, invece, arriva alla sfida dopo la pesante sconfitta contro il PSG, un risultato che però non riflette il reale valore della squadra. I francesi hanno dimostrato di saper brillare in Europa, superando avversari blasonati nella fase a gironi.