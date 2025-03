Lanotiziagiornale.it - Dopo la rissa in mondovisione, Zelensky tende la mano a Trump e si dice pronto a firmare un accordo sulle terre rare. Ma Washington lo gela: “La questione non è più sul tavolo”

lainnello Studio Ovale della Casa Bianca tra Volodymyre Donald, il presidente ucraino sta facendo di tutto per riallacciare i rapporti con il leader degli Stati Uniti. A margine del suo viaggio nel Regno Unito per incontgli alleati europei, il leader di Kiev ha teso laal tycoon, ribadendo che per l’Ucraina “gli USA sono un partner strategico” e dichiarandosi certo “che la nostra relazione continuerà”.In un’intervista rilasciata al Guardian e alla BBC,ha poi aggiunto che “l’” con gli Stati Uniti, naufragato a seguito dello scontro televisivo tra i due leader, “èper essere firmato”.Il presidente ucraino ha inoltre sottolineato la difficoltà di “condurre trattative delicate in pubblico”, spiegando che, a suo avviso, quel formato “non era giusto”, poiché “i nemici possono trarre vantaggio” da eventuali disaccordi tra alleati.