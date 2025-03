Ilfoglio.it - Dopo la morte del primo bambino per morbillo, Kennedy jr si riscopre Sì vax

Sarà vero? È "bastato" il peggior focolaio dida più di trent’anni, in Texas, per fare cambiare idea al ministro antivaccinista? Il Segretario alla Salute Robert F.jr, colui che paragonava i vaccini all’Olocausto, che diffondeva fake news sulla sicurezza del vaccino contro, parotite e rosolia (MMR) e che in unmomento aveva minimizzato l'epidemia texana, ora si dice invece "profondamente preoccupato". E, in un articolo per Fox News, sostiene che il vaccino contro ilè necessario per salvare la vita ai bambini. "Tutti i genitori dovrebbero consultare i propri operatori sanitari per comprendere le proprie opzioni per ottenere il vaccino MMR", scrive il Segretario alla Salute. E benché sottolinei che "la decisione di vaccinarsi è personale", invita a farlo perché, testuale, "I vaccini non solo proteggono i singoli bambini dal, ma contribuiscono anche all'immunità della comunità, proteggendo coloro che non possono essere vaccinati per motivi medici".