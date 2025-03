Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump e la sburocratizzazione della guerra. Rimossi i vincoli per i raid aerei: ora potranno autorizzarli anche i militari sul campo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un cambio “sismico” delle regole di ingaggio. Così fonti del Pentagono descrivono la decisione didi revocare le regole stabilite dall’amministrazione Biden in tema di operazionispeciali. Il nuovo presidente ha tolto iesistenti per ial di fuori dei campi di battaglia convenzionali e aveva già autorizzato tattiche più aggressive ai tempi del suo primo mandato. Quelle direttive – firmate dal segretario alla Difesa Pete Hegseth – tornano in vigore ora, dopo la parentesi di amministrazione democratica. Verranno allentate regole e supervisione dell’esecutivo e dello stato maggiore suiin servizio attivo. I comandanti Usa avranno mano più libera nell’ordinaredelle forze speciali contro obiettivi e persone al di fuori delle zone diprestabilite.