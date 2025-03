Thesocialpost.it - Donald Trump attacca ancora: “Non tollererò a lungo posizione Zelensky sulla tregua”

Gli Stati Uniti hanno annunciato che l’accordo sui minerali con l’Ucraina non è più in discussione. Il New York Times riporta che oggipotrebbe sollevare la questione della sospensione immediata degli aiuti a Kiev. Nel frattempo, il Pentagono ha ordinato di fermare i cyberattacchi contro la Russia. Il ministro degli Esteri francese, Barrot, ha dichiarato che “la linea del fronte si sta avvicinando sempre di più a noi”, in riferimento agli sviluppi della guerra in Ucraina e alle sue ripercussioni sull’Europa.ha ribadito di essere pronto a dimettersi in cambio dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato, ma ha avvertito che, anche in questo caso, si ricandiderà alle elezioni.ha dichiarato che non “tollerà a” ladi Volodymyrsul cessate il fuoco.