Lortica.it - Don Marco Baragli: “Ora sono un sacerdote cattolico, si rettifichi l’errore”

Leggi su Lortica.it

Buonasera,don, ilche, nell’agosto del 2024, è stato accusato dalla Diocesi di Arezzo di essere un falso prete. Successivamente, a seguito di un colloquio con il Vescovo Migliavacca, è stato riconosciuto cherealmente un, ma che non potevo né concelebrare né presiedere liturgie in quanto la Chiesa a cui appartenevo non era in comunione con la Chiesa Cattolica.La pubblicazione di questa notizia mi sta arrecando un grave danno nella mia attività pastorale, ancor più ora che, dal 20 febbraio scorso,stato accolto nell’Ordinariatodi Our Lady of Walsingham, in Inghilterra, istituito da Papa Benedetto XVI con la Costituzione Apostolica Anglicanorum Coetibus.Attualmente,unregolarmente riconosciuto nella Chiesa Cattolica e, ai sensi dell’art.