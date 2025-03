Ferraratoday.it - Domenica mattina al cinema con i bambini, alla Sala Estense arrivano 'Flow' e 'Inside Out 2'

Leggi su Ferraratoday.it

Due domeniche speciali per la famiglie ferraresi sono quelle proposte da Arci e in programma9 marzo e13 aprile alBoldini in. Le proiezioni iniziano alle 10.30, con apertura porte e colazione offerta a partire dalle 9.30.9 marzo si parte col.