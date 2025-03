Ilgiorno.it - Domaso, tre barche incendiate sul lago di Como: il rogo è doloso

), 3 marzo 2025 – E’ stato quantificato in almeno 200mila euro il danno prodotto dall’incendio scoppiato sabato notte, che ha distrutto tre imbarcazioni di una grossa società di noleggio imbarcazioni con sede a. Unche, secondo la prima valutazione dei vigili del fuoco di Dongo, sarebbe. Le modalità esatte sono ancora in fase di ricostruzione, ma secondo il primo sopralluogo l’incendio potrebbe essere partito da una delle treper poi estendersi alle altre due. I carabinieri di Gravedona hanno avviato le indagini, e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Anche la Procura diè in attesa delle prime relazioni per valutare la necessità di altri accertamenti tecnici.