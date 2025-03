Documenti falsi a stranieri ignari per ottenere il permesso di soggiorno | cinque denunce

Leggi su Corrieretoscano.it

GROSSETO –forniti adin attesa dididopo le indagini, lunghe due anni, della Polizia di Grosseto. A seguito delle indagini svolte dalla Digos della Questura di Grosseto, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio nei riguardi dipersone, tre italiani e dueregolari, in relazione ai reati di truffa,tà in certificati o autorizzazioni amministrative e falso materiale commesso dal privato.La Sezione investigativa della Digos ha preso spunto dai periodici accertamenti svolti dall’Ufficio immigrazione della Questura sulle documentazioni relative alle richieste didi, attraverso accertamenti preliminari sui numerosii quali, raggirati e convinti dagli indagati della necessità del certificato di residenza o della cessione di fabbricato per l’ottenimento deldi, pagavano somme di denaro per ottenerli, mentre in realtà eranoe, nella maggior parte dei casi, inutili.