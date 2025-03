Universalmovies.it - Doctor Who | Online il trailer della seconda stagione

È stato rilasciato nei giorni scorsi ildiWho, la celebre serie targata BBC in arrivo su Disney+ dal 12 aprile.Lanumero 2 diWho sarà composta da otto episodi. I due protagonisti nei nuovi episodi cercheranno di tornare sul pianeta Terra mentre forze oscure – nuovi e vecchi nemici (Mr Ring-a-Ding, interpretato da Alan Cumming) – faranno di tutto per battere l’alieno proveniente da Gallifrey. Fra le varie guest stars ci sarà spazio per Millie Gibson (Ruby Sanday), Christopher Chung e Jonah Hauer-King.Come oramai noto, ad affiancare il Dottore (Ncuti Gatwa) nei nuovi episodi spazio per Varada Sethu: la star di origini indiane, dopo il successo ottenuto con “Andor”, torna a viaggiare tra le stelle, ma questa volta nel ruolo di companion, pardon di Nurse – come lei stessa si definisce – in questo inquietanteofferto da BBC.