Doctor Who 2 – Il Quindicesimo Dottore incontra la sua nuova compagna e cartoni animati assassini nel primo trailer

La BBC ha presentato ilcompleto della seconda stagione diWho, in cui ildi Ncuti Gatwala suaBelinda Chandra, interpretata da Varada Sethu, e affronta una minaccia animata unica. La prossima stagione, che debutterà il 12 aprile, segue ilmentre si imbarca in una serie di nuove avventure dopo aver dato l’addio a Ruby Sunday (Millie Gibson) alla fine della stagione precedente. Ilmostra lacoppia alle prese con qualsiasi cosa, dai festival musicali intergalattici ai pianeti in guerra, con una delle rivelazioni più sorprendenti: un personaggio deiin 2D chiamato Mr. Ring-a-Ding che acquisisce la capacità di entrare nel mondo reale, rappresentando una terrificante minaccia per i nostri eroi.