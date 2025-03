Liberoquotidiano.it - Dl energia, dopo tanto rumore è il momento del fact checking

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ilatteso decreto sulle bollette è arrivato venerdì scorso, con interventi per circa 3 miliardi di euro indirizzati ad aiutare famiglie e piccole e medie imprese. Secondo i dati diffusi sabato dalla CGIA di Mestre, sono proprio queste categorie che subiscono maggiormente l'effetto dei rincari, con le PMI che pagano l'2,5 volte di più rispetto alle grandi aziende e 2,4 milioni di famiglie in povertà energetica. Ora si può riflettere più serenamente sull'acceso dibattito che ha accompagnato il percorso verso il decreto, alimentato in particolare dall'opposizione e da alcuni grandi gruppi industriali. Lo ha fatto Giovanni Pons sulle pagine de “la Repubblica” evidenziando come nonostante l'Italia produca circa il 40% della propriada fonti rinnovabili, non sia in grado di garantire prezzi più bassi in momenti di tensioni internazionali, a causa della sua eccessiva dipendenza dal gas.