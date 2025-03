Thesocialpost.it - “Ditegli che sono diventata un angelo”. Eleonora Giorgi, quel toccante messaggio prima di morire

Dopo la notizia della morte di, scomparsa a 71 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro,stati in molti, tra amici, colleghi e anche politici, a inviare messaggi di cordoglio. L’attrice, che aveva scoperto il tumore al pancreas nell’autunno del 2023, non ha mai perso la speranza durante i mesi di malattia.Leggi anche: “Succederà al funerale”.l’ultimo desiderio espressodiIn diverse occasioni, ha condiviso pubblicamente la sua lotta, partecipando anche a programmi televisivi, ma senza mai perdere la voglia di vivere. Anzi, ha spesso invitato tutti a non sprecare il tempo, ricordando che “ogni giorno è un regalo”.Nei suoi ultimi mesi,ha più volte espresso il suo amore per la famiglia, in particolare per il suo nipotino Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro.