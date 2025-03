Tarantinitime.it - Dissalatore al Fiume Tara: una scelta non sostenibile

Leggi su Tarantinitime.it

ntini Time QuotidianoNegli ultimi anni, la gestione della crisi idrica in Italia è diventata una questione sempre più urgente. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha evidenziato come il cambiamento climatico stia aggravando la siccità, rendendo necessaria una pianificazione efficace delle risorse idriche. Tuttavia, il progetto delsul, promosso dall’Acquedotto Pugliese (AQP), si configura come una soluzione controversa e in, sia dal punto di vista ambientale che economico.Secondo il rapporto del CNR sulla siccità, in Italia viene raccolto e utilizzato solo l’11% delle acque meteoriche, mentre il resto si disperde inutilmente. Questo dato dimostra come la gestione delle risorse idriche debba puntare su strategie di conservazione, il miglioramento delle infrastrutture esistenti e l’ottimizzazione delle risorse disponibili, piuttosto che su opere invasive e dall’impatto ambientale significativo.