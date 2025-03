Nerdpool.it - Disney Channel in Brasile chiude i battenti dopo quasi 25 anni di attività

Lae i suoi vari canali di trasmissione potrebbero essere attualmente molto attivi in Nord America, ma i fan insono stati appena colpiti da un’importante chiusura: laha infatti ufficialmente chiusoBrazil23di messa in onda.Brazil è stato lanciato per la prima volta da The WaltCompany Latin America nel 2001 come canale speciale premium per le versioni localizzate dei suoi contenuti, e fin dal suo debutto è cresciuto costantemente in. Ma i fan della regione si stavano preparando alla sua fine, visto che la sua chiusura era stata annunciata per la prima volta l’anno scorso.Negli ultimiil lancio di+, laha eliminato un numero sempre maggiore di canali di rete lineare in varie regioni internazionali.