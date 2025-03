Panorama.it - Disastro Milan, pagherà Conceicao per tutti

Il crollo prima emotivo e poi tecnico contro la Lazio, nella notte in cui San Siro ha ufficializzato il distacco fisico dalla squadra, chiude di fatto il campionato del. Scavalcati anche dalla Roma, scivolati al nono posto e ormai troppo lontani dalla zona Champions League, i rossoneri sono condannati a vivacchiare fino a maggio sperando di rimediare almeno un posto nell'Europa di riserva, anche se l'ambiente non è pronto alla retrocessione in Conference League che verrebbe vissuta come un'umiliazione inaccettabile.Di questo passo, però, non c'è il rischio che accada perché ilè un puledro in rotta. Tre sconfitte consecutive con storie diverse, quelle con Torino, Bologna e Lazio, dove si salva solo la prestazione messa in campo con i granata e la furia disperata della ripresa con la Lazio.