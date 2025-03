Quifinanza.it - Dis-Coll marzo 2025, il calendario completo dell’assegno di disoccupazione e l’importo

Leggi su Quifinanza.it

Anche nelè possibile presentare domanda per la Dis-, l’indennità didestinata aiaboratori coordinati e continuativi e gestita dall’Inps. L’Istituto ha fornito indicazioni sulle modalità di accesso alla misura per il, ma non ha ancora comunicatomassimo erogabile. Nel 2024 tale limite era fissato a 1.550,42 euro.Quando arriva l’accreditoLa Dis-è un’indennità didestinata ai lavoratori con contratti diaborazione coordinata e continuativa che perdono il lavoro involontariamente. Possono richiederla anche gli assegnisti di ricerca e i dottorandi con borsa di studio.Per l’accredito si deve aspettare il 10, lo stesso giorno della Naspi. L’Inps eroga la Dis-a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda, sebbene possano esserci dei ritardi.