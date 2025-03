Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Juventus-Verona: segui la cronaca LIVE

La ventisettesima giornata di campionato si chiude con la sfida tra bianconeri e scaligeriContestata pesantemente nella serata di ieri dai propri tifosi, lascende in campo questa sera per provare ad approfittare del pareggio per 1-1 di Napoli-Inter e dello 0-0 dell’Atalanta contro il Venezia. In caso di vittoria contro ilnell’ultima sfida della ventisettesima giornata diA, i bianconeri si porterebbero a 6 punti dal primo posto e sorpasserebbero nuovamente la Lazio, vittoriosa ieri in casa del Milan.A,la(Lapresse) – calciomercato.itL’inopinata eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli ha inevitabilmente lasciato degli strascichi pesanti e Thiago Motta è finito sul banco degli imputati insieme al mercato di Cristiano Giuntoli.