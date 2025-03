Thesocialpost.it - Dipendente di una ditta di trasporti muore schiacciato dal cancello

Undi unadiha perso la vita dopo essere rimastodald’ingresso di un’azienda situata in via Gioacchino Bonnet a Guidonia Montecelio, vicino Roma. L’incidente si è verificato intorno alle 4 del mattino di oggi.Leggi anche: Valbrembo, operaio ucciso da un bulloneLa dinamica dell’incidenteSecondo una prima ricostruzione, ilavrebbe improvvisamente ceduto, travolgendo l’uomo e causandone il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, il 118 e l’ispettorato del lavoro dell’Asl competente, per accertare la dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul posto di lavoro.Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire eventuali responsabilità e le cause che hanno portato al crollo della struttura.