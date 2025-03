Ilrestodelcarlino.it - Dimissioni del sindaco a Urbino. Il “centrodestra per Gambini“:: "sosteniamo il primo cittadino"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le(scritte a mano e protocollate “al volo“ durante l’ultimo consiglio comunale) dalMauriziosono ancora lì, come un timer pronto a scattare il 20 marzo. Se non saranno ritirate la città sarà commissariata (praticamente una sorta di lockdown amministrativo che ricadrà in ogni genere di attività) per poi affrontare di nuovo le urne probabilmente a maggio 2026. Ma la macchina politica che a volte è lenta, è diventata anche rapida a far pervenire subito anumerose attestazioni di stima per indurlo a un ripensamento (dal presidente della Regione Francesco Acquaroli al segretario regionale di Forza Italia, Francesco Battistoni). Ieri pomeriggio è arrivata una scarna ma incisiva presa di posizione del Gruppo consiliare diperche parla in modo unitario.