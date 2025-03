Inter-news.it - Dimarco, Carlos Augusto, Zalewski e Dimarco: i tempi di recupero degli esterni

Leggi su Inter-news.it

Inzaghi si ritrova con quattroindisponibili. Oltre a, infatti, anche Matteo Darmian,e Nicolasono fermi ai box, complicando le rotazioni del tecnico nerazzurro in un periodo cruciale della stagione. Ecco idi.DOPO LA SOSTA – Federicoha riportato un problema muscolare che lo terrà fuori per circa tre settimane. Il laterale sinistro sarà costretto a saltare diversi impegni chiave, tra cui la doppia sfidaottavi di Champions League contro il Feyenoord e i match di campionato contro Monza e Atalanta. Il suo rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali, con la speranza di rivederlo in campo contro l’Udinese a fine marzo. Stessa sorte per Matteo Darmian, fermo per una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra rimediata nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio.