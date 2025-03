Inter-news.it - Dimarco, Carlos Augusto, Zalewski e Darmian: i tempi di recupero degli esterni

Leggi su Inter-news.it

Inzaghi si ritrova con quattroindisponibili. Oltre a, infatti, anche Matteoe Nicolasono fermi ai box, complicando le rotazioni del tecnico nerazzurro in un periodo cruciale della stagione. Ecco idi.DOPO LA SOSTA – Federicoha riportato un problema muscolare che lo terrà fuori per circa tre settimane. Il laterale sinistro sarà costretto a saltare diversi impegni chiave, tra cui la doppia sfidaottavi di Champions League contro il Feyenoord e i match di campionato contro Monza e Atalanta. Il suo rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali, con la speranza di rivederlo in campo contro l’Udinese a fine marzo. Stessa sorte per Matteo, fermo per una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra rimediata nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio.