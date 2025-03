Ilfoglio.it - Difendere l’Ucraina senza i sermoni antiamericani si può. Appunti sulla piazza

Leggi su Ilfoglio.it

“Gianni da Torino ci scrive: basta essere servi degli Usa, via tutte la basi dall’Italia”. La conduttrice concorda. Yankee go home! Non sono passate neanche ventiquattro ore dai “cinque min. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti