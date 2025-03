Agrigentonotizie.it - Difendere gli anziani dalle truffe: carabinieri in prima linea con incontri formativi

Leggi su Agrigentonotizie.it

Contrastare leagliè una priorità per i, che da mesi incontrano i cittadini per informare e prevenire i raggiri. In specie, la Compagnia di Canicattì, con un ciclo di conferenze sul territorio, ha fornito consigli utili per riconoscere e difendersi, con.