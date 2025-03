Movieplayer.it - Diane Warren perde per la 16esima volta agli Oscar 2025: "Tornerò, sarò come Terminator"

Leggi su Movieplayer.it

Dopo aver perso per la sedicesimail premioha condiviso la sua reazione e ha promesso di ritornare anche in futuro.ha perso per lail premionella categoria Miglior Canzone Originale, ma l'artista sembra aver accettato con molta filosofia il record negativo. Il suo brano Journey, realizzato per The Six Triple Eight, non ha infatti ottenuto l'ambita statuetta, assegnata invece a El Mal, canzone scritta per Emilia Perez. La reazione dialla sconfittaIntervistata da Variety,ha ironizzato: "Sono costante da morire, è così. Sono felice di essere qui". L'artista ha proseguito dichiarando che saràper gli: "Ri. Lo sto dicendo con la mia voce da .