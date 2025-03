Ilfattoquotidiano.it - Di nuovo paura per Papa Francesco: “Due episodi di insufficienza respiratoria acuta, sono state necessarie broncoscopie”

Tre giorni dopo il broncospasmo di venerdì scorso, torna altissima l’apprensione sulla salute di. È il canonico bollettino della sera diramato dalla Santa Sede ad alzare la soglia di attenzione sulle condizioni del Pontefice, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli a causa di una polmonite bilaterale. “Nella giornata odierna, il Santo Padre ha presentato duedi– si legge nel comunicato stampa – causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo“. Nel prosieguo della nota, poi, è spiegato come i medici hanno operato per evitare guai peggiori a Bergoglio: “pertantoeseguite duecon necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni. Nel pomeriggio – è scritto ancora nella comunicazione della Santa Sede – è stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva”.