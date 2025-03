Iltempo.it - Di cosa avrebbe bisogno militarmente l'Europa per fare a meno degli Usa

L'potrebbe, dal punto di vista militare,Stati Uniti? È questa la domanda che viene rivolta a Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore della Difesa, durante l'edizione del 2 marzo di Zona Bianca. Ed ecco la risposta dell'esperto durante il programma condotto da Giuseppe Brindisi: “La Nato utilizza le forze armate dei singoli Paesi per effettuare esercitazioni ed operazioni. I Paesi le mettono a disposizione. Nulla vieta che questo stesso meccanismo venga replicato per l'. Quindi è sufficiente che i Paesi europei, quelli che sono volenterosi e che ne hanno le capacità, decidano di mettere le loro forze a disposizione di un comando. Questo ci manca. Noi non abbiamo un comando unificato che invece la Nato ha nella sua struttura. C'è il comando di Mons in Belgio, con le sue articolazioni territoriali.