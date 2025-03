Internews24.com - Di Canio: «L’Inter dava la sensazione di dominare, ora invece…»

di RedazioneDi: «ladi, ora invece.» Le parole dell'ex attaccante sul momento nerazzurroIntervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo DI, è tornato a parlare cosi del. Ecco le sue dichiarazioniLE PAROLE DI DI- «Primasempre ladio di controllare le partite, grazie all'alternanza dello stato di forma di Lautaro e Thuram. Ora invece non rendono né uno né l'altro; l'argentino sembrava essere tornato lui nelle ultime partite, ma a Napoli era in difficoltà già nei primi minuti, è come svuotato. Calhanoglu, dopo l'infortunio, si conserva; Mkhitaryan è il giocatore più al di sotto di tutti rispetto al suo massimo»