Di Canio convinto | Qualcosa l’Inter concederà giocando ogni 3 giorni non riesce a dare più la sensazione di dominare C’è un giocatore più sottotono di tutti!

di RedazioneL’ex attaccante Paolo Disi è espresso così in merito alle difficoltà che sta affrontando, reduce dal pareggio col NapoliIntervenuto dagli studi Sky durante Sky Calcio Club, Paolo Diha analizzato i problemi che sta affrontandodi Simone Inzaghi in questo momento della stagione. Questa la sua riflessione alla luce del pareggio ottenuto sabato in campionato contro il Napoli.LE DIFFICOLTÀ DEL– «dava sempre ladio comunque controllare, ora non più. Ora ci siamo trovati con Lautaro e Thuram che non rendono assieme, è successo anche ieri. Prima aveva reso Thuram, poi Lautaro, ieri nessuno».CALCIATORI– «Calha dopo l’infortunio è svuotato, Mkhitaryan è quello piùdi. La confusione di ieri? Era una lotta, una battaglia.