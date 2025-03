Quotidiano.net - Detrazioni fiscali 2025, cosa succede per chi supera 75mila euro di reddito

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 marzo– La Legge di Bilanciointroduce una significativa novità per chi ha unsuperiore ai 75.000. A partire dal prossimo anno, leper questa fascia di contribuenti subiranno una riduzione, con una penalizzazione più marcata per chi non ha figli. Chiquesta soglia non potrà più detrarre l'intero importo delle spese sostenute, ma solo una quota calcolata in base a specifici coefficienti. Meno figli, menoIl principio introdotto dalla Legge di Bilancioè chiaro: se ili 75.000, il diritto allesi riduce e meno figli si hanno, minore sarà il beneficio fiscale. Il riferimento riguarda le spese dichiarate ogni anno, che normalmente permettono di ottenere uno sconto sulle tasse. Tra queste troviamo le spese per la salute degli animali domestici, i funerali, la mensa scolastica, la palestra dei figli e i bonus edilizi.