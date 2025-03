Spettacolo.periodicodaily.com - “Deserto”, il Nuovo Singolo degli Heute Nebel

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Da venerdì 7 marzo 2025 sarà in rotazione radiofonica “” (Overdub Recordings), il, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 4 marzo.“arriva in radioDal 7 marzo 2025, il brano “entrerà in rotazione radiofonica, mentre è già disponibile sulle principali piattaforme digitali dal 4 marzo. Pubblicato da Overdub Recordings, questosi preannuncia come una potente riflessione sulla condizione umana.Cosa racconta “”?“” narra la storia di un paziente ridotto a un mero corpo, privo di identità, all’interno di un ospedale dove la freddezza delle procedure rende l’essere umano invisibile. In questo contesto, emerge la figura di un medico egocentrico, che considera i pazienti solo come organismi da riparare, trascurando emozioni e storie personali.