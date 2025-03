Strumentipolitici.it - Deputato Tory: Londra non ha un complesso militare-industriale adeguato e la sua vera minaccia strategica non è la Russia

La Gran Bretagna deve riflettere seriamente su come affrontare le attuali minacce interne ed esterne. Se non provvede in fretta a ripararsi da tali pericoli, non solo sarà in dubbio il suo ruolo guida in Europa livello, ma sarà a rischio la sua stessa sopravvivenza. Lo scrive ilconservatore Nick Timothy, ex capo dello staff di Downing Street quando era primo ministro Theresa May. Secondo lui, la principaleesterna non è la, ma la Cina, mentre internamente occorre difendersi dagli estremisti islamici. Inoltre, prima di pensare a mandare le truppe in Ucraina o a fare missioni di peacekeeping, bisogna ricostituire ilnazionale, oggi ridotto ai minimi termini.Laè la Cina, non laLe alleanze tengono quando gli alleati riconoscono l’allineamento degli interessi e un nemico comune.