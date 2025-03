Ilrestodelcarlino.it - Demyanenko una spanna su tutti e Marchisio non si emoziona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Zhukouski 6: pagelle difficili da fare per la Yuasa, comprensibilmente un po’ scarica. Visto il clima disteso siamo più buoni anche noi. Nell’organico della Lube 2017-2018 allenata proprio da Medei, il regista fa il suo, anche se nel 3° set commette una sgraziata alzata. Antonov 6: preferito a Fedrizzi, sigla il primo punto della sfida e si ferma a 6 col 43%.7,5: prova a fare lo scherzo di Carnevale alla Lube e avrebbe meritato il titolo di Mvp. Chiude con 12 punti, l’83% e soprattutto 6 muri! Sei sugli 8 del team. Gli si possono perdonare i 6 errori al servizio su 11 tentativi. Comparoni 6,5: ok anche l’altro centrale, autore di 7 punti col 57% e i rimanenti due block. Petkovic 6: si accende in una fase del secondo set ma nello stesso parziale finisce con 3/12 e in generale non incide mai nel derby.