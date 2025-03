Romatoday.it - Delicatoni all'Alcazar

Leggi su Romatoday.it

proseguono con il Delicatronic Tour, che sta portando dal vivo in tutta Italia il nuovo album DELICATRONIC, uscito il 20 dicembre 2024 e molto apprezzato da pubblico e critica.Il nuovo lavoro in studio ? come già presentato durante la fine dell’anno in anteprima nel corso di.