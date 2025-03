Ilrestodelcarlino.it - Delfini confiscati a Rimini e portati a Genova. L’ex ad: “Devo pagare 200mila euro per la custodia degli animali”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 3 marzo 2025 – È stato l’unico condannato per i maltrattamenti deidi. Tre anni fa la sentenza della Cassazione ha confermato i 6 mesi di pena per Massimo Muccini, all’epoca direttore e amministratore delegato del Delfinario quando, nel 2013, glifurono sequestrati eall’Acquario di. Il sequestro era scattato dopo l’indagine che aveva accertato che ai 4venivano somministrato ormoni e farmaci e che la struttura era inadeguata a ospitarli. Ma il conto più pesante per quella vicenda, la giustizia l’ha presentato a Muccini pochi mesi fa. Il 13 dicembre gli è stata notificata la cartella di pagamento di Agenzia delle entrate per le spese di giustizia. Un conto salatissimo di 204.397. “Quando è arrivato, non riuscivo a crederci. Pensavo a un errore – spiega Muccini – I miei legali hanno da subito approfondito la questione: è venuto fuori che buona parte della somma riguarda la spesa di mantenimento dei”.