Debutta Salusmarket, garantisce accesso a 6 milioni prodotti farmaceutici

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 mar. (askanews) – Il settore farmaceutico soffre di frammentazione, soprattutto per le piccole farmacie delle aree poco popolate. Per fronteggiare l’inefficienza, nasce “”, piattaforma di aggregazione degli acquisti chea oltre 6di, a sconti significativi. “è un marketplace unico per venditori e acquirenti”, spiega Francesco Caterina, CEO di Av Sistemi Integrati, la digital company proprietaria della piattaformae dei software di gestione collegati. “Semplifichiamo e ottimizziamo la distribuzione, offrendo a farmacie, parafarmacie e grossisti un ambiente sicuro e vantaggioso per fare affari. La piattaforma elimina costi iniziali e di gestione per i venditori, mentre ai consumatoriqualità e affidabilità.