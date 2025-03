Veronasera.it - Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi sul palco del Teatro Nuovo di Verona per la commedia "Plaza Suite"

Leggi su Veronasera.it

In tournée da diversi mesi, sono gli stessi protagonisti ad ammettere che questo è uno degli spettacoli più divertenti in cui hanno recitato, tanto da aspettare con ansia il momento in cui si alza il sipario per calarsi nelle tre coppie che vanno ad interpretare.