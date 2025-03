Biccy.it - De Martino sul suo futuro: “Quando condurrò Sanremo”

Fabio Fazio nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha accolto Stefano De, fresco di record ad Affari Tuoi, che un mese fa ha sfondato la soglia dei 7 milioni di spettatori con il 32,3% di share. Deè stato molto modesto e ha spiegato che quei milioni di fan del programma erano lì e che il suo compito era quello di non farli fuggire (in realtà ne ha attirati molti altri in questi primi mesi di conduzione). Stefano ha poi svelato che sarà pronto a condurre il Festival ditra qualche anno,avrà accumulato un po’ di esperienza in più.“I telespettatori tanti, è un orario di punta con un programma che ha una storia infinita, dico sempre che quei 7 milioni erano lì e bisognava solo non farli scappare e non rovinare le cose. Non era detto che io riuscissi a non rovinarle.