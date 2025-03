Ilfattoquotidiano.it - De Luca torna sul numero chiuso a Medicina: “In Romania c’è un intero quartiere di napoletani e salernitani, roba da paese demenziale”

Nuova invettiva del presidente della Regione Campania Vincenzo Decontro ildella facoltà di, in occasione della sua visita al presidio ospedaliero “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia per l’inaugurazione della nuova Tac, del Centro di simulazione e del punto di dialisi.Il politico campano esordisce snocciolando i meriti della Regione che amministra, nonostante le enormi difficoltà: “C’è stato qualche mugugno quando dovevamo realizzare la nuova Tac di Battipaglia, ma c’è un vecchio proverbio che dice: ‘i cani abbaiano, la carovana passa’. Un po’ di ammuina non manca mai. Stiamo facendo un lavoro immane. Quando però leggete le statistiche sui giornali, dovete ricordare che sono falsate. L’ultima statistica registra il fatto che la Campania è tra le 7-8 Regioni che hanno superato tutti i target nell’ospedaliera, nella prevenzione e nel territoriale – continua – Quello che non si dice è che le Regioni lavorano con mezzi completamente diversi: è come mettere sulla stessa pista uno con la Ferrari e uno con la 500.