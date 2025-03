Tpi.it - Ddl Spazio, Peluffo (Pd): “Meloni dimostri la sua indipendenza da Musk. Diamo priorità all’interesse nazionale e al ruolo dello Stato”

Sul Ddl, che mira a regolare la Space Economy, la maggioranza di centrodestra e il governosono ancora in tempo per «dimostrare la propria» rispetto a Elon, dandoe al» in una materia tanto delicata. L’appello arriva ai microfoni di TPI dal deputato Vinicio, capogruppo del Pd alla Commissione attività produttive della Camera, proprio nel momento in cui il testo arriva in aula per la discussione generale, dopo giorni di polemiche con il rappresentante in Italia dell’uomo più ricco del mondo. (Ecco cosa aveva detto il collega di partito Casu a TPI: “Oggi abbiamo dimostrato che il Parlamento non è il giocattolo di Starlink, Stroppa ese ne facciano una ragione”).«La maggioranza vuole dare carta bianca a Starlink, devolvendogli completamente una materia così delicata», denuncia