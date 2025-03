Tpi.it - Ddl Spazio, Casu (Pd): “Meloni non si faccia ricattare da Musk”

Il Partito Democratico ha presentato anche in Aula alla Camera alcuni emendamenti al ddl sull’economia dello, che precisano il principio dell’interesse nazionale, e chiedono alla premierdi accoglierli per dimostrare “di non essere comandabile con un post sui social”. Lo ha detto intervenendo in discussione generale a nome del Pd Andrea. Il parlamentare Dem ha dato la disponibilità a riformulare gli emendamenti, purché sia affermato in modo “inequivocabile” il principio dell’interesse nazionale.ha poi espresso apprezzamento per il fatto chee il ministro Urso abbiano preso l’iniziativa legislativa, ricordando come durante l’esame in commissione siano stati approvati tre emendamenti proposti dai Dem. Tuttavia ha annunciato che il Pd ha ripresentato in aula circa 40 emendamenti per precisare una serie di punti che a suo giudizio andrebbero chiariti e si è soffermato in particolare su quelli riguardanti la tutela dell’interesse nazionale nellecomunicazioni satellitari.