Dazi Usa, Spinelli "Imprese devono essere vigili e flessibili"

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Il tema deinon è una novità, anche Biden aveva confermato le misure della prima amministrazione Trump. Oggi c'è un contesto generale che desta preoccupazione, ma bisogna mantenere calma e sangue freddo. La nostra raccomanone alleè quella di mettere in atto vigilanza età per attuare quelle strategie che consentono di attutire il colpo dei". Lo afferma Giovanni, Managing Partner dell'ufficio di New York e responsabile dell'Area Internazionale dello studio legale Bartko Pavia LLP.